فرصة لتشكل الضباب وطقس غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً، ويتوقع أن يستمر الطقس غائماً صباح اليوم على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع تشكل الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إلى نشطة أحياناً نهاراً، ومثيرة للغبار على بعض المناطق.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً، ويحتمل صباح الأربعاء تشكل الضباب والضباب الخفيف خصوصاً على المناطق الغربية، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تصل سرعتها إلى 36 كيلومتراً في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.