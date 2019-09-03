مليون فحص لياقة طبية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصاءات دائرة الصحة، الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن المعدل السنوي لعدد المتقدمين لفحوصات اللياقة الطبية الذي يعد إلزامياً لجميع الوافدين المتقدمين للعمل سواء لاستصدار الإقامة لأول مرة أو لتجديدها يزيد على مليون فحص سنوياً، حيث تتوزع مراكز الفحص في إمارة أبوظبي وعددها 14 مركزاً، إضافة إلى وحدات الفحص المتنقلة.

وكشفت الإحصاءات أن عدد المتقدمين لفحص اللياقة الطبية بغرض العمل أو الإقامة خلال الربع الأخير من العام 2018 بلغ 355 ألفاً و257 فحصاً، منها 169 ألفاً و707 فحوص لأول مرة و185 ألفاً و650 لتجديد الإقامة منهم 275 ألفاً ذكوراً و81 ألفاً و265 إناثاً. ويتضمن الفحص الكشف عن فيروس نقص المناعة والسل الرئوي، والجذام، ويقتصر فحص التهاب الكبد B والزهري على بعض الفئات المهنية.