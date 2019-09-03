«دبي الطبية» تعفي أطباء أسنان 6 مجالس من اختبار الأهلية

المصدر: دبي - البيان

أعلن القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية عن إضافة عدد من المؤهلات الدولية للائحة الإرشادات الجديدة الخاصة بتراخيص أطباء الأسنان العامين المهتمين بالعمل في مدينة دبي الطبية.

ويمكن لأطباء الأسنان الآن من الممارسين العامين من 6 مجالس عالمية معتمدة، الاستفادة من هذه الإرشادات من خلال إعفائهم من إجراء اختبار الأهلية الذي كان متطلباً إلزامياً سابقاً للعمل في مدينة دبي الطبية.

وستساعد هذه الإرشادات على تلبية الطلب على أطباء الأسنان المتوقع زيادتهم بنسبة 156% في عام 2025، وفقاً للخطة الاستيعابية للخدمات الطبية في دبي.

ويعمل في مدينة دبي الطبية أكثر من 4200 من أخصائيي الرعاية الصحية، يشكل أطباء الأسنان منهم أقل من 5%.

وقال الدكتور رمضان البلوشي، رئيس القطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية: «كثير من علاجات الأسنان هي بطبيعتها روتينية ولا تحتاج إلى أخصائي معالج، كما أن طبيب الأسنان العام مدرّب على تقديم مجموعة من الخدمات والعلاجات والإجراءات السنيّة المختلفة، بينما يقدم أخصائي الأسنان مجالات أكثر اختصاصاً في مجال رعاية الفم والأسنان.

كما يسمح وجود المزيد من أطباء الأسنان العاملين في مجتمع مدينة دبي الطبية، بتوفير المواعيد وتقليل أوقات الانتظار في المرافق الطبية، ما يعطي تجربة أفضل لمرضانا».