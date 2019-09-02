محمد بن راشد ومحمد بن زايد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

المصدر: وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

و تبادل سموهما ـــ خلال اللقاء الذي جرى بمجلس قصر البحر في أبوظبي ـــ الأحاديث الأخوية الودية حول عدد من القضايا و الشؤون التي تهم الوطن و المواطن خاصة فيما يتعلق بتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين و العمل على تعزيز المكتسبات وتحقيق التطلعات نحو المستقبل المنشود في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين في الدولة و المواطنين.