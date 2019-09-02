بيان مهم من سفارة الإمارات في بنما

المصدر: البيان الالكتروني

دعت سفارة الإمارات في جمهورية بنما جميع مواطني الدولة المتواجدين حالياً في الباهامس ضرورة اتباع جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم.

وقالت السفارة على حسابها في "تويتر": "ندعو جميع مواطني الدولة المتواجدين حاليا في الباهامس التي تتعرض للإعصار «دوريان» ضرورة إتباع جميع التعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية و اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين سلامتهم وفي الحالات الطارئة يرجى التواصل بالسفارة على الرقم التالي 005073888000"