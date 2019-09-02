مكتوم بن محمد: رسالة الموسم الجديد تعكس حرص القائد ومتابعته لأدق التفاصيل

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر" إن رسالة الموسم الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قبل يومين لامست قضايا اقتصادية واجتماعية ووطنية مهمة.. رسالة تعكس حرص القائد ومتابعته لأدق تفاصيل حياة الناس ... لك منا العهد والوعد بالتنفيذ والتطبيق ومتابعة كافة توجيهاتك"

واضاف سموه " وبناء على البند الرابع في الرسالة وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة برئاستنا اليوم في إمارة دبي لضبط إيقاع السوق العقاري بالإمارة وتحقيق توازن بين العرض والطلب .. ووضع إطار استراتيجي للتنسيق بين كافة المشاريع العقارية الكبرى لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني"

وجاء في تغريدة سموه الأخيرة "اللجنة العليا للتخطيط العقاري سيكون هدفها إشراك القطاع الخاص والمستثمرين في رسم سياسة قطاعنا العقاري..وتحقيق توازن في السوق، وترسيخ جاذبية وتنافسية وجودة وفرادة مشاريعنا ..تكرار المشاريع العقارية ليس فيه مصلحة للإمارة .. المصلحة في إضافة قيمة حقيقية لمسيرتنا التنموية الإجمالية".

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