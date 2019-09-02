إنهاء إجراءات 1.3 مليون قادم إلى دبي بأسبوعين

المصدر: دبي - البيان

رحّبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأكثر من مليون مسافر خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخول أفواج من الزوار والسياح القادمين للدولة عبر مطارات دبي والمسافرين العائدين بعد انتهاء العطلة الصيفية، حيث أنهى مأمورو جوازات مطارات دبي الدولية إجراءات دخول مليون و367 ألفاً و548 مسافراً، وذلك بمتوسط إنهاء إجراءات دخول 85 ألف مسافر في اليوم تقريباً.

وبلغ عدد المسافرين القادمين الذين استخدموا البوابات الذكية البالغ عددها 75 بوابة منتشرة في صالات الدخول 260 ألفاً و135 مسافراً. وحرصت إقامة دبي على تقديم خدمات تسهل إجراءات المسافرين القادمين، كالبوابات الذكية والكاونترات الحديثة التي تعمل على تعزيز تجربة المسافرين وتقليل وقت الوقوف، حيث تصل مدة إنجاز المعاملة من 7 إلى 11 ثانية.

نقلة نوعية

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن إقامة دبي حققت على مدى السنوات الماضية نقلة نوعية في تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتواءم مع رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.

وأشار المري إلى ارتفاع عدد مستخدمي البوابات الذكية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى إقبال الناس على استخدام هذا النوع من الخدمات الذكية التي تقدمها إقامة دبي في مطارات دبي الذي لا يتوانى في تقديم أحدث الخدمات الذكية للمسافرين.

وأفاد بأنه تم تجديد 3 آلاف و645 جواز سفر خلال من 1 يونيو حتى نهاية أغسطس الماضي عبر مركز خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية لتسهيل إجراءات المسافرين والمواطنين، حيث استطاع العديد من المواطنين عبر المركز تجديد جوازات سفرهم خلال فترة العطلة الصيفية في مدة لا تتعدى الدقائق.

وأوضح أن مطار دبي الدولي الذي يعتبر المطار الأكثر ازدحاماً في العالم قد شهد ازدحاماً كبيراً في الأسابيع الماضية نظراً لموسم العطلة الصيفية، حيث يعتبر شهرا يوليو وأغسطس من أشهر الذروة في السنة.

فرق عمل

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أن الإدارة خصصت فرق عمل ذات كفاءة متميزة وعلى أتم الاستعداد للتعامل مع الأعداد الكبيرة من زوار الدولة من بينهم السياح وتقديم الخدمات المتميزة لتيسير حركة مرورهم».

مضيفاً: لما تتمتع به مدينة دبي من مكانة سياحية على نطاق عالمي، هذه المدينة الرائعة التي يزورها الملايين سنوياً، باتت مقصد الكثير من الناس، لما تعد المدينة الأكثر جذباً للسياح، حيث تعتبر دبي اليوم واحداً من أعلى المراكز عالمياً في قائمة أكثر المدن زيارة. وذلك لما تمتاز به من مقومات متكاملة للسياحة.