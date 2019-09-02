شرطة دبي تناقش عمليات التحسين المستمر وفق «منهجية كايزن»

المصدر: دبي - البيان

نظمت الإدارة العامة للتميز والريادة في شرطة دبي ورشة عمل في التحسين المستمر وفق منهجية كايزن، في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، وذلك بهدف تحسين العمليات والخدمات، بما يحقق تطلعات ورؤية الحكومة في الوصول للتميز وتقليل التكاليف، وتقديم خدمات رائدة.

وافتتح العميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، ورشة العمل، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل بشكل مستمر على تحسين العمليات بما ينعكس على الخدمات التي تقدمها، ويتناسب مع توقعات المجتمع في الحصول على خدمات بمستوى متميز.

قدم الورشة الدكتور موسى عريقات مدير مركز 6 سيجما للتحسين المستمر بالوكالة، والملازم أول علي السويدي رئيس قسم التحسين المستمر بالوكالة.