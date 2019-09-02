«كليفلاند كلينك أبوظبي» يطلق حملة «تعرف على قلبك»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلق مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، حملته السنوية «تعرف على قلبك» بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام، وذلك لتوعية الجمهور حول أفضل السبل الممكنة للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وتركز نسخة العام الحالي من الحملة، التي تمتد على مدار شهر سبتمبر، على تعزيز الإدراك بأهمية العلاقة بين البدانة وأمراض القلب، والتشجيع على اتخاذ الخيارات الحياتية الصحية من خلال سلسلة من الفعاليات المجتمعية التي تتضمن تنظيم الفحوصات الطبية والمحاضرات التوعوية في بعض جهات أبوظبي.

وستقام منصة خاصة للتوعية بصحة القلب في مشروع التوسعة الجديدة لمول الغاليريا في جزيرة المارية، الذي سيفتتح في سبتمبر، بالإضافة إلى ما يتوفر على الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة من وصفات لأطباق صحية ونصائح لممارسة الرياضة وأدوات رقمية لحساب مؤشر كتلة الجسم وتقدير عمر القلب تتيح لزوار الموقع معرفة الأثر الذي يتركه أسلوب حياتهم على صحة قلوبهم والخطوات الممكن اتخاذها لتحسينها.

وأكد راكيش سوري، الرئيس التنفيذي في المستشفى أهمية التوعية كواحدة من الوسائل الفعالة للحد من تأثير أمراض القلب التي تعد من أهم المشكلات الصحية التي يواجهها العالم، وقال: «نحن نسعى للتأثير على المجتمع من خلال تعزيز إدراك الناس ووعيهم بإمكانية الحفاظ على الصحة من خلال إحداث تغييرات بسيطة في روتين الحياة اليومية، إذ تركز حملة «تعرف على قلبك» بشكل خاص على زيادة الوعي بشأن السبل الممكنة للسيطرة على الوزن».

سوء فهم

أجرى مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» استبياناً حول إدراك السكان لمسائل صحة القلب أظهر وجود سوء فهم واسع النطاق حول مسببات أمراض القلب، إذ أشارت نتائجه إلى عدم إدراك واحد من بين كل خمسة مقيمين لدور الشخص في التأثير على صحة القلب، بالإضافة إلى عدم إدراك أربعة من بين كل عشرة مقيمين لتأثير التاريخ العائلي على الإصابة بأمراض القلب.