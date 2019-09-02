«طرق دبي» تنظم ورش عمل حول أفضل ممارسات ترخيص التليفريك

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة الطرق والمواصلات ورش عمل في المبنى الرئيسي للهيئة حول أفضل الممارسات في عمليات ترخيص وتنظيم السلامة لأنظمة التليفريك، بالتنسيق مع مكتب خدمات النقل الميكانيكية وأنظمة النقل الموجهة في فرنسا «STRMTG»، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز وسائل النقل الجماعي وفق أرقى المعايير العالمية.

حضر الورشة ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر، وكلود ميرلي رئيس مكتب إقليم سافوا بمكتب خدمات النقل الميكانيكية وأنظمة النقل الموجهة في فرنسا، وعدد من المعنيين.

وقال ناصر بوشهاب: إن الورش تأتي ترجمة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أخيراً، من قِبل مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات ودانيال بيففر، مدير مكتب خدمات النقل الميكانيكية وأنظمة النقل الموجهة في فرنسا، بشأن التعاون في مجال تنظيم وترخيص أنظمة القطارات والتليفريك، وتبادل المعلومات ذات الصلة بسلامة أنظمة النقل الموجهة والسكك الحديدية، وإن هذه الورشة تأتي ضمن خطة الهيئة في تعزيز التواصل والتعاون مع الجهات الرائدة والمتخصصة العالمية والأوروبية.