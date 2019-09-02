اللجنة الوطنية للانتخابات: لا تساهل مع أية مخالفة خلال الحملات الدعائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات عدم التساهل مع أية مخالفة يرتكبها المرشحون في الحملات الدعائية في حال عدم الالتزام بالتعليمات التنفيذية، مبينة أنه سيكون هناك مراقبة ومراجعة حازمة وإصدار العقوبات المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية عند حدوث أية مخالفات وبما يضمن جميع الحقوق للناخبين والمرشحين.

وقال معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة: «أن اللجنة الوطنية للانتخابات تبذل الجهود الكبيرة لتوفير جميع الإمكانيات والوسائل التي تسهم في تحقيق النجاح للعملية الانتخابية، وبما يعزز مكانتها لتكون خطوة مكملة لغرس ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز مكانة المجلس الوطني الاتحادي ليكون أكثر تمثيلاً والتصاقاً بقضايا الوطن واحتياجات ومتطلبات المواطنين».

وقال معاليه بمناسبة عقد الاجتماع الرابع للجنة: «إن إنجاح العملية الانتخابية مسؤولية مشتركة، تتطلب تفاعل جميع شرائح المجتمع وقطاعاته المختلفة، ولتترك بصمتها وتؤكد على دورها ومكانتها في مسيرة العمل البرلماني في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحرص على ترسيخ نموذج برلماني فريد تتعزز من خلاله مسيرة الريادة والتميز لدولة الإمارات العربية المتحدة».

وبيّن معالي عبد الرحمن العويس: «أن المرحلة المقبلة من العمل البرلماني في دولة الإمارات العربية المتحدة تؤسس لحياة برلمانية ثرية بالكفاءات والقدرات المواطنة».

رهان

وقال معاليه: «العمل المشترك والوعي السياسي لدى المواطنين بمختلف شرائحهم هو ما نراهن عليه في إنجاح العمل البرلماني، لأن المواطن كان وسيبقى الأقدر على اختيار من يمثله في المجلس الوطني الاتحادي على أسس موضوعية تسهم في تحقيق متطلباته واحتياجاته، والمساهمة في الارتقاء بالمجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة من أبناء الوطن».

وأضاف معاليه: «من هنا فإننا ندعو جميع أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت لمن يرونه الأمثل من مرشحي المجلس الوطني الاتحادي، لأن هذه المشاركة في جوهرها واجب وطني وتجسيد حي لأسمى معاني الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي تحرص على تمكين المواطن وتوفير جميع القدرات في سبيل رفعة شعب الإمارات والارتقاء به إلى أعلى المراتب».

وصادقت اللجنة خلال اجتماعها الرابع على محضر الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للانتخابات.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها القوائم النهائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2019، تمهيداً للإعلان الرسمي للقوائم النهائية للمرشحين يوم غد، وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

كما اعتمدت اللجنة لجان إدارة المراكز الانتخابية التي يصل عددها إلى 39 مركزاً موزعة على جميع إمارات الدولة، حيث يناط وحسب التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بهذه اللجان مهمة إدارة المراكز الانتخابية، وتتشكل كل لجنة من رئيس يعاونه نائب أو أكثر وعدد من الأعضاء ممن يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة.

وتم كذلك خلال الاجتماع اعتماد 118 مركزاً للتصويت خارج الدولة، والذي سيتم وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي يومي 22 و23 سبتمبر 2019، وبما يسمح لأعضاء الهيئات الانتخابية المتواجدين خارج الدولة من ممارسة حقهم الانتخابي من خلال زيارة مراكز التصويت التي سيتم افتتاحها في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات.