إطلاق برنامج «رسالة الموسم الجديد» على تلفزيون دبي وسما دبي

المصدر: دبي - البيان

مواكبة لمجموعة الرسائل التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمواطنين والمواطنات مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في دولة الإمارات، أعلن تلفزيون دبي بقنواته المتعددة، عن بث حلقات خاصة تتناول الجوانب المتعددة من الرسائل التي تلامس نبض الشارع الإماراتي، وتشكل خارطة طريق تستنهض الطاقات لموسم جديد من الإنجازات والابتكار على كل الأصعدة ومجالات العمل والإنجاز على مستوى الدولة.

حلقات

وأعلن أحمد سعيد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بداية بث حلقات البرنامج الجديد الذي يحمل عنوان (رسالة الموسم الجديد/‏‏‏ محمد بن راشد آل مكتوم)، ابتداء من مساء أمس (الأحد 01 سبتمبر)، الساعة: 21:00 بتوقيت الإمارات، (17:00 بتوقيت غرينتش) على شاشة تلفزيون دبي، والإعادة الساعة: 23:00 بتوقيت الإمارات على قناة سما دبي، مستضيفاً عبر استديوهاته الخاصة في مركز الأخبار، عدداً من الشخصيات والقيادات للحديث عن مضمون وتفاصيل هذه الرسائل المهمة، والتي تشكل حالة متفردة للحاكم الاستثنائي الذي صنع نموذجاً فريداً في الإدارة الحكومية ورفع سقف الطموحات وحدد أهدافاً صعبة المنال لغيره.

فأصبح منارة للإنسانية يقصدها كل محتاج، وطريقاً يهتدي به كل من أراد درب النجاح، وعلماً يقتدي به الجميع حول العالم، مشيراً إلى تفاعل كل أفراد المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين مع مضمون الرسائل الست، في الوقت الذي تجاوز عدد المتابعين والمتفاعلين مع وسم (#رسائل_محمد_بن_راشد_الستة) أكثر من 42 مليوناً حول العالم حتى الآن.

متابعة

وأكد المنصوري أن الحلقة الأولى من البرنامج الخاص، استضافت كلاً من خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، للحديث عن الجانب الاقتصادي والإعلامي في رسائل سموه على أن تستضيف الحلقات المقبلة نخبة من الضيوف والشخصيات من كل مجالات الريادة على مستوى الدولة، داعياً الجمهور إلى متابعة مجموعة البرامج والرسائل الخاصة التي سيقوم تلفزيون دبي بقنواته المتعددة وفرق العمل في مركز الأخبار بإعدادها في هذه المناسبة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وجّه مجموعة من الرسائل المختصرة للمواطنين والمسؤولين مع بداية موسم جديد للعمل والإنجاز في الإمارات.