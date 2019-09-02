مليون درهم لدقيقة إعلان انتخابي

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

فوجئ مرشحون لانتخابات المجلس الوطني بمغالاة «مشاهير» شبكات التواصل الاجتماعي، وشركات الدعاية، المسؤولة عن الطرق، في تحديد أسعار الإعلانات الانتخابية. ووصف مرشحون أسعار الإعلانات، وخصوصاً من خلال نجوم شبكات التواصل بـ«الخيالية»، إذ تخطت حاجز المليون درهم.

وأشارت صفية خميس، مرشحة عن إمارة أبوظبي، إلى أنه عُرض عليها حزمة خدمات تتكون من إجراء 4 مقابلات على حساب خاص، بأحد المشاهير مع فيديو لمدة دقيقة وعرض 10 صور لمدة 10 ثوانٍ، بقيمة وصلت إلى مليون درهم.

وعكف «مشاهير» التواصل على تقسيم الخدمات التي يقدمونها للمرشحين إلى 3 فئات، الأولى «باكج VIP» تتراوح قيمتها من 700 ألف إلى مليون درهم، والثانية «باكج مميزة» وتتراوح قيمتها من 400 إلى 600 ألف درهم، والثالثة «باكج عادي» من 150 ألفاً إلى 300 ألف درهم.