مسؤولون: نجدد العهد بأن نكون في وسط الميدان

المصدر: دبي - البيان

أكد مسؤولون أن الرسائل التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي بمنزلة خريطة طريق لتعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات التي باتت مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء، والتي تمثل في مجملها دفعة قوية للمسؤولين على رأس عملهم لبذل أقصى جهدهم من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة، والوصول إلى تحقيق الرخاء للدولة، مشيرين إلى أنها رسالة مفعمة بالإيجابية من قائد ملهم وضع يده على التحديات التي تواجه دولة الإمارات والطرق الواجب اتباعها للتعامل مع المستجدات. وجددوا العهد بأن يكونوا في وسط الميدان.

نهج

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة إن «من يذرف عرقه تحت الشمس وفي كافة الميادين في خدمة إماراتنا الحبيبة يستحق منا أن نقف معه ونسانده كتفاً بكتف، فالمسؤولية كما تعلمناها من شيوخنا تكليف وليست تشريفاً، وهي نهج عشناه وتعلمناه من آبائنا المؤسسين وننقله إلى الأجيال القادمة التي تبني وطننا بأياد مواطنة من هذه الأرض الطيبة».

وتابع الزيودي إننا «تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن التشمير عن سواعدنا يعني أن نكون في الميدان بين الناس، واليوم نجدد العهد في الموسم الجديد بأن نكون في وسط الميدان، يداً بيد، مع المزارعين والصيادين وكل من يعمل على استدامة بيئة دولتنا الحبيبة، لنحقق بذلك رؤية هذه القيادة الحكيمة».

خطة شاملة

وأكد عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكّل خطة إدارية شاملة، ومعايير عمل متكاملة، لعموم الدوائر والمؤسسات الحكومية، وجميع المسؤولين فيها، بهدف خدمة الناس وإسعادهم وتحقيق أفضل مستويات المعيشة والسعادة لهم.

وقال الحميدان: إن الرسائل التي تضمنتها تؤكد أهمية العمل الدؤوب للصالح العام، وملامسة حوائج الناس ومتطلباتهم من قبل المسؤولين، وأهمية نزولهم للميدان، والاهتمام بجوهر العمل وجودته، وعدم الانشغال بالمظاهر ليكون المسؤولون في الدولة فريقاً من المنجزين وليس فريقاً من المنظرين كما ذكر سموه في رسالته الأولى التي أكّد فيها أن مكان المسؤولين والوزراء والقادة هو الميدان.

وتابع: نحن في نيابة دبي نسير على خطى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونجدد العهد بأن نكون عند حسن الظن ونعمل بمقتضى تلك الرسائل الحكيمة، لنساهم في تطوير إمارة دبي ورفعة مكانتها وسمعتها.

خريطة طريق

بدوره، قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تشكّل الرسائل التي وجّهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للمواطنين والمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة، خريطة طريق نهتدي بها في جميع مجالات عملنا لتحقيق رؤية سموه بتعزيز تنافسية حكومة دولة الإمارات التي باتت مرجعاً للحكومات الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتحقيق سعادة شعوبها».

وأضاف: «في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعاهد سموه بمواصلة العمل الجاد، بسواعد أبناء الإمارات المخلصين، لما فيه مصلحة الوطن والمواطن وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة، نحرص من خلالها على تعزيز التواصل مع المتعاملين وأفراد المجتمع بشكل عام، والاستماع إلى أفكارهم وملاحظاتهم، والتعرف إلى احتياجاتهم لتطوير مبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق سعادتهم وتخطي توقعاتهم، كما سنواصل استقطاب الكوادر الوطنية سواء من الخريجين الجدد أو أصحاب الخبرات، لا سيما في المجالات الهندسية والفنية، في إطار خطة التوطين التي تتبناها الهيئة، فالشباب المواطن يمتلك القدرات والخبرات المطلوبة لتولي زمام القيادة في قطاعي الطاقة والمياه في الدولة وفق أعلى المعايير العالمية».

ترسيخ النهضة

من ناحيته، أكد الدكتور لؤي محمد بالهول، المدير العام لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع بداية الموسم الجديد، هي ترسيخ للقيم والمبادئ التي قامت عليها نهضة دولة الإمارات، ووضعتها على خريطة التميز والريادة العالمية في شتى المجالات، وهي رسالة تعزز كذلك أهمية العمل على مزيد من تطوير منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها، بما يتناسب مع التحديات والتطلعات لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، وتحقيق الرخاء لوطننا، وبناء مجتمع الرفاه والريادة.

وأضاف: «أن رسالة سموه، بما تتضمنه من توجيهات، تترجم الفكر الاستثنائي للقيادة الرشيدة التي وضعت نصب عينيها وضع الخطط والاستراتيجيات الطموحة لتعزيز المناخ الاستثماري والاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتحقيق التنافسية العالمية، كما أنها من ناحية أخرى تضعنا جميعاً أمام مسؤوليتنا الوطنية التي تقتضي بذل المزيد من الجهود بثقة في المستقبل الذي يحمل لوطننا المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة».

تحديات مستمرة

وقال الدكتور أحمد النصيرات، مستشار أول الأداء الحكومي في المجلس التنفيذي في دبي: «إن الرسالة التي وجّهها، أول من أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تمثل خريطة طريق لبناء الدولة النموذجية، لافتاً إلى أن سموه قائد ملهم وضع يده على التحديات التي تواجه دولة الإمارات والطرق الواجب اتباعها للتعامل مع المستجدات، لافتاً إلى أن سموه يمثل مدرسة في الإدارة الحكومية والحكم الرشيد، ويربط الليل بالنهار لتلمّس وخدمة وإسعاد الناس.