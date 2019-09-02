عبدالله بن زايد: التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أن التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا، موجهاً شكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي وجه مجلس الوزراء أمس بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «التغريد من أجل الوطن يزيده ولا ينقصه يبنيه ولا يهدم ما تم بناؤه التغريد من أجل الوطن مهمة نبيلة نؤديها بأخلاق عالية وبعقلانية تعكس تحضرنا بمنطق يخاطب العقول ويفتح القلوب... شكراً محمد بن راشد».