«أقدر» تدعو لاستحداث مرصد عالمي لمحاربة الفكر المتطرف

المصدر: موسكو - البيان

أصدرت قمة أقدر العالمية التي اختتمت في موسكو أمس، بياناً ختامياً تحت عنوان: «البيان العالمي لتمكين المجتمعات - موسكو 2019» موجهاً إلى الحكومات والدول والمجتمعات والمؤسسات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة.

وجاء في البيان: «تتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكر الجزيل إلى الحكومة الروسية وإلى عموم الشعب الروسي الصديق على ضيافته الكريمة لفعاليات قمة أقدر العالمية بدورتها الثالثة، والتي نظمها برنامج خليفة للتمكين - أقدر بالتعاون مع إندكس للمؤتمرات والمعارض، وجاءت القمة لهذا العام تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً: التجارب والدروس المستفادة».

«كما تشكر حكومة موسكو المحلية وسيرجي سوفياني عمدة موسكو على التعاون المثمر في إنجاح فعاليات القمة».

وأكدت القمة تعزيز مكانة المجتمعات وتمكينها للسعي لبناء مستقبل آمن لأجيال أكثر وعياً وإدراكاً لأهمية استقرار مجتمعاتها وضمان أمنها وتعزيز أدوارها في بناء حضارة إنسانية عالمية توحّد جميع شعوب الأرض نحو التعايش الإيجابي والمساواة في الفرص والإمكانات، إضافة إلى العمل على نشر ثقافة تمكين المجتمعات وما يرتبط بذلك من رؤى استراتيجية تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن والسلم العالمي، وتعزيز العمل الدولي والإنساني المشترك الداعم لنشر قيم الأخوة الإنسانية والشراكة والمواطنة العالمية.

ودعت القمة إلى استحداث منصة إلكترونية عالمية تكون مرجعاً عالمياً لمفاهيم التمكين المتنوع للمجتمعات وفق أطر ومناهج علمية معتمدة، إلى جانب دعوة المؤسسات الأكاديمية والعلمية والبحثية إلى تعزيز المناهج التعليمية والدراسية بمنظومات معرفية وفكرية تساهم في بناء أجيال طلابية وطنية تحقق مفاهيم المواطنة العالمية.

كما دعت إلى الاستفادة من تجارب مختلف الدول في تطبيق مفاهيم التجنيد التطوعي والخدمة الوطنية وآلياتها وخططها التنفيذية بما يعزز وجود رؤى عالمية موحدة في تحقيق المواطنة العالمية، والدعوة إلى استحداث مرصد عالمي معتمد من المراكز البحثية الدولية والمنظمات المعنية بهدف محاربة الفكر المتطرف ومواجهة التحديات المجتمعية وتحصينها من الكراهية والتعصب.

ودعت القمة أيضاً مختلف دول العالم إلى الاستفادة المشتركة من تجاربها فيما بينها والإشادة بتجارب دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة موسكو في مختلف قضايا التمكين المجتمعي والشبابي والعلمي والتكنولوجي، إلى جانب الدعوة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم عدداً من المشاركين وممثلين عن شركاء قمة أقدر العالمية لمتابعة تنفيذ مخرجات القمة وتوصياتها من خلال «بيان موسكو العالمي حول تمكين المجتمعات»، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية التي تتطلب ذلك.

مشاركة واسعة

واختتمت قمة أقدر العالمية في نسختها الثالثة أعمالها أمس في موسكو بعد أن قدمت دورة متميزة شهد لها العالم، وسط مشاركة إماراتية واسعة عززت سمعة الدولة وموقعها المتميز على الخارطة العالمية.

«الإمارات للفضاء» تستعرض مشاريعها

اختتمت وكالة الإمارات للفضاء مشاركتها في فعاليات قمة أقدر العالمية بدورتها الثالثة، والتي أقيمت في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 29 أغسطس حتى 1 سبتمبر، تحت شعار «تمكين المجتمعات عالمياً.. التجارب والدروس المستفادة»، وتستقطب القمة عدداً من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين وصنّاع القرار والشباب والعديد من فئات المجتمع.

وسلط الوفد المشارك برئاسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الضوء على برنامج الإمارات الوطني للفضاء.