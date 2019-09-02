«ويتيكس» و«دبي للطاقة» يدعوان الجامعات للانضمام إلى قاعة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية الجامعات الإماراتية والعالمية للمشاركة في «قاعة الابتكار» التي تشكل جزءاً أساسياً من فعاليات الدورة الـ 21 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2019)، والدورة الرابعة من معرض دبي للطاقة الشمسية.

وتحت مظلة الأسبوع الأخضر يُنظم معرض «ويتيكس» تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس: «تستوعب قاعة الابتكار في «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية، مشاركة أكثر من 20 جامعة، ونسعى من خلالها إلى دعم شباب الجامعات عن طريق عرض أفكارهم وابتكاراتهم العلمية في المجالات المتعلقة بالاستدامة والطاقة والمياه والطاقة المتجددة والغاز والنفط وغيرها، تنفيذاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بأن ضمان مستقبل مشرق مرهون بقدرة الشباب على التطوير ومرتبط بمشاركتهم في عملية البناء والتطوير، ولا ندخر في الهيئة جهداً لتوجيه طاقات الشباب، وتمكينهم لاستكشاف فرص جديدة، وإعداد أجيال مؤهلة تحمل على كاهلها مهمة غرس ثقافة الاستدامة في المجتمع، ولديها القدرة على الابتكار والإبداع والريادة في هذا الشأن».