إنجاز الطرق والبنية التحتية لمنطقة «شرق 25» بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» عن إنجازها كل أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لمنطقة شرق 25 في أبوظبي «معسكر آل نهيان» المرحلة الثانية، بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي بتكلفة إجمالية بلغت 163.4 مليون درهم.

ويقع المشروع جغرافياً شرق جزيرة أبوظبي في الطرف الشمالي بين شارع السعادة، وشارع دلما على مساحة قدرها 630 ألف متر مربع، حيث سيتم ربط طريق الشيخ زايد مع الطريق المؤدي لكلية الأركان، إلى جانب ربط طريق الشيخ زايد أيضاً مع شارع المرور بطريق مزدوج مروراً بأكاديمية المعمورة لتسهيل الحركة المرورية.

ونفذت «مساندة» المشروع في إطار حرصها على تجسيد رؤية القيادة الرشيدة نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع، وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.

وتضمن المشروع تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية من كهرباء، ومياه، وصرف صحي واتصالات، ورصف طرق، وشبكة ري، ورصف طرق، وإنارة الشوارع وذلك بما يخدم احتياجات السكان، حيث سيخدم قطاعاً كبيراً من المواطنين والمقيمين في منطقة شرق 25.