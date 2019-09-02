35.5 مليون درهم مبيعات الأسلحة في «الصيد والفروسية 2019»

المصدر: أبوظبي - البيان

بلغ إجمالي مبيعات أسلحة الصيد خلال الدورة الحالية للمعرض الدولي للصيد والفروسية والذي اختتم فعالياته أول أمس 35 مليوناً و516 ألفاً و571 درهماً، فيما بلغ عدد قطع الأسلحة المباعة للمواطنين 2673 قطعة.

وأوضح العميد سالم حمود البلوشي رئيس اللجنة الأمنية المنظمة للمعرض، أن حجم المبيعات يعكس إقبال الجمهور على المعرض الذي انتهت فعالياته أول أمس، ويعد مؤشراً على نجاحه، نتيجة للتعاون والتنسيق مع هيئة الثقافة والتراث وجمارك أبوظبي والجهات الأمنية الأخرى.

وأضاف إن التسهيلات والخدمات التي وفرتها اللجنة الأمنية، والمتمثلة في التسهيلات والخدمات التي قدمتها للجمهور، وإجراء الفحص الفني للأسلحة في موقع الحدث، والتعريف باشتراطات شراء الأسلحة والوثائق التي يجب إحضارها، أسهمت بصورة إيجابية وفاعلة في عملية التسويق والشراء؛ وزيادة مبيعات الأسلحة في المعرض، مثمناً التزام الجمهور تلك الاشتراطات.