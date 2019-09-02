«ليزيكو»: الإمارات رائدة الطاقة المتجددة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ذكرت صحيفة «ليزيكو» اليومية الفرنسية أن الإمارات تعد من دون جدال الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في الاتجاه إلى الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية. ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً خاصاً عن مشروعات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على دول الخليج العربي.

واستعرض التقرير بالتفصيل طموحات ومشروعات كل دولة من دول الخليج في مجال الطاقة الشمسية، وتطرق إلى الإمارات، فذكر أنها اشتهرت بمشروعاتها البنيوية والإنشائية العملاقة، وأنها كانت من أولى دول المنطقة في إدراك الحاجة إلى استغلال إمكانيات الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن الإمارات استجابت لهذه الحاجة، فأطلقت في عام 2008 مشروعاً فريداً هو «مدينة مصدر»، الذي يعد بمنزلة مدينة مستقبلية خضراء تعتمد في كل جوانب الحياة بها على مصادر الطاقة المتجددة بصورة كلية.