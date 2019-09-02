الإمارات الأفضل للمرأة إقليمياً والـ 30 عالمياً

المصدر: دبي - سيد صالح

صنفت مجلة «يو إس نيوز أند وورلد ريبورت» الأمريكية دولة الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 30 عالمياً على قائمتها لأفضل دول العالم للمرأة لعام 2019. وتصنف القائمة 80 دولة حول العالم من حيث قابليتها لعيش النساء ومدى توافر الظروف المثالية لعيش المرأة، تعليمها، عملها ولتحقيقها للنجاح في حياتها المهنية.

ونشرت المجلة المعنية بنشر الإحصائيات والتصنيفات المتنوعة هذه القائمة حديثاً، استناداً إلى نتائج استبيان أجرته على عينة من السيدات قوامه حوالي 9,000 سيدة من مختلف أنحاء العالم. وتفوقت الإمارات في القائمة على روسيا التي احتلت المركز الــ 37 عالمياً، البرازيل التي جاءت في المركز الـ 40؛ والهند التي احتلت المركز الـ 57.