«التخطيط العمراني» في أبوظبي تُطلق منصة «أرضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عن إطلاق منصة «أرضي» الجديدة التي ستمكن الجمهور من الاطلاع على استخدامات الأراضي المتنوعة في الإمارة وتحديد مختلف المواقع واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة، ما من شأنه الإسهام في تعزيز حيوية سوق العقارات وقدرة الإمارة التنافسية وتوفير بيئة عمرانية جاذبة.

وعملت الدائرة على تطوير هذه المنصة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية، بما فيها دائرة النقل وهيئة أبوظبي الرقمية وهيئة أبوظبي للإسكان، بهدف تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تتسم بجودتها العالية وبدقتها وفاعليتها. وتعتبر منصة «أرضي» التي يمكن الوصول إليها من خلال الرابط https:/‏/‏myland.dpm.gov.abudhabi/‏ الأولى من نوعها في المنطقة.