وزارة تنمية المجتمع تعتمد تعديلات النظام الأساسي لجمعية الصحفيين

المصدر: دبي - البيان

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع بعض التعديلات على النظام الأساسي، التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الصحفيين الإماراتية في اجتماعها أبريل الماضي.

وقال حمد المناعي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة قامت بمراجعة كل مواد النظام الأساسي المقدم من جمعية الصحفيين بالتعديلات التي أقرتها الجمعية العمومية غير العادية، وإن هذه المواد تتوافق مع القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، إن التعديلات على بعض مواد النظام الأساسي كانت ضرورية. ودعا الحمادي الزملاء الإعلاميين للتقدم بأوراقهم للحصول على عضوية الجمعية طبقاً لشروط بنود النظام الأساسي. وشكر الحمادي الجهود التي قامت بها إدارة جمعيات النفع العام بوزارة التنمية لمعاونة الجمعية على أداء رسالتها.