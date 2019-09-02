وزارة الصحة تستضيف 29 طبيباً زائراً سبتمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استضافة 29 من نخبة الأطباء الاستشاريين من مختلف المؤسسات الصحية العالمية، خلال سبتمبر الجاري، للمستشفيات التابعة للوزارة. وتشمل مجالات خبراتهم، أمراض القلب التداخلية وغير التداخلية، طب التخدير وعلاج الألم، أمراض الروماتيزم، أمراض الشيخوخة، جراحة تجميل الأنف، أمراض الطب النفسي، أمراض الأعصاب للأطفال، إضافة لأمراض الجهاز الهضمي للكبار والأطفال، وغيرها.

وقال الدكتور سلطان أحمد الشريف مدير مكتب الأطباء الزائرين: إن آلية اختيار التخصصات الطبية للاستشاريين تخضع لمعايير دقيقة، يتم تطبيقها وفقاً لأولويات البرنامج وعلى رأسها مصلحة المرضى، واختيار أفضل الكفاءات الطبية في مجالات علاجية متخصصة عند الاستقطاب، لتحقيق أفضل المخرجات من برنامج الأطباء الزائرين بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة بمعايير عالمية.