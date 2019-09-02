«يوروتير الشرق الأوسط» ينطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تنطلق اليوم في العاصمة أبوظبي، فعاليات النسخة الأولى من معرض يوروتير الشرق الأوسط، الذي ينظم برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وبشراكة استراتيجية مع الهيئة، ويعد أحد أبرز المعارض الدولية التي تعنى بإثراء المعرفة وبناء قدرات مربي الثروة الحيوانية والارتقاء بخبراتهم وتمكينهم بأفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بعمليات التربية وتحسين الإنتاج.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الذي سيستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، توافد نحو 5 آلاف من أصحاب الثروة الحيوانية من كافة دول المنطقة.