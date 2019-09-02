حملة للدفاع المدني ونشاطات مكثفة لمختلف القيادات الشرطية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت القيادة العامة لشرطة عجمان تخطيطاً شاملاً لتأمين الحركة المرورية وفعاليات عدة لإسعاد الطلاب لبداية عام دراسي آمن وخالٍ من الحوادث، بالتعاون مع إدارة جناح الجو التابعة للإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن الشرطة أولت اهتماماً كبيراً بتأمين تنقل الطلبة وإسعادهم بالتعاون مع إدارة جناح الجو التابعة لوزارة الداخلية.

كما سعت الشرطة لإسعاد الطلاب في اليوم الدراسي الأول من خلال التعاون مع جناح الجو في هبوط الطائرة المروحية في المهبط المخصص بمدرسة ابن تيمية للتعليم الأساسي بعجمان، بحضور القائد العام والمديرين العامين.

من جانبه أكد العميد عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة العمليات الشرطية، أن دوريات الشرطة تمكنت من ضبط انسيابية حركة السير في جميع طرق الإمارة ومواقع تجمعات المدارس.

وأطلقت القيادة العامة للدفاع المدني بالتعاون مع إداراتها الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد الحملة الرئيسية الثالثة «طلابنا أمانة»، وذلك ضمن خطة التوعية للقيادة العامة لعام 2019، بهدف تعزيز إجراءات السلامة العامة ونشر الثقافة الوقائية في المؤسسات التعليمية.

وأفاد اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، أن حملة «طلابنا أمانة» تأتي في إطار تفعيل وتنظيم وتطوير سبل التعاون والتنسيق بين القيادة العامة للدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم في مجالات السلامة والوقاية من الحرائق.

دبي

وتقدم اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020، متمنياً للجميع عاماً مليئاً بالنجاح والتميز والتوفيق، ومثمناً الجهود التي تبذلها كل الجهات المسؤولة الأمنية والتعليمية والإدارية لتوفير بيئة يسودها الأمان والاستقرار.

وتفقّد مديرو مراكز الشرطة في دبي وكبار الضباط فيها المدارس في مناطق اختصاصهم للوقوف على جاهزيتها لبدء العام الدراسي والاطلاع على الحالة الأمنية المحيطة ليتمكن الطلبة من التعلم في بيئة صفية مريحة.

كما نظمت الإدارة العامة للمرور في دبي سلسلة من المحاضرات التوعوية لسائقي الحافلات المدرسية من مواصلات الإمارات «فرع دبي» تهدف إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واحترام قواعد السير والمرور، وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم طلاب وطالبات المدارس.

أبوظبي

ونفّذت شرطة أبوظبي مبادرة «العودة للمدارس»، وتضمنت معرضاً للقرطاسية والمستلزمات الدراسية للطلاب بخصومات مناسبة لأبناء المنتسبين والمتقاعدين، وتستمر حتى 22 الجاري، وذلك في خيمة الفعاليات بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

ويقدم المعرض قرطاسية ومستلزمات مدرسية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة، إلى جانب هدايا عينية للطلبة من أصحاب الهمم، تشجيعاً للطلاب على الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.