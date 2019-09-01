إقامة دبي ترحب بـأكثر من مليون مسافر عبر مطارات دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بأكثر من مليون مسافر خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أغسطس الماضي وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخول أفواج من الزوار والسياّح القادمين للدولة عبر مطارات دبي والمسافرين العائدين بعد انتهاء العطلة الصيفية حيث أنهـى مأمورو جوازات مطارات دبي الدولية إجراءات دخول مليون و367 ألفا و548 مسافر ا وذلك بمتوسط انهاء اجراءات دخول 85 ألف مسافر في اليوم.

وأكد سعادة اللواء المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن إقامة دبي حققت على مدى السنوات الماضية نقلة نوعية في تقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتواءم مع رؤيتها بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.