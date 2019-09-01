منصور بن زايد: توجيهات محمد بن راشد صنعت نموذجاً دولياً في الأداء الحكومي

المصدر: البيان الالكتروني

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ان سمعة الإمارات بناها زايد ويرعاها اليوم رئيس الدولة، ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة، مشيراً الى ان توجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي.

وقال سموه على حسابه في "تويتر": "سمعة دولة الإمارات بناها زايد.. ويرعاها اليوم رئيس الدولة.. ويحميها محمد بن راشد ومحمد بن زايد بمتابعة دائمة وقرارات حاسمة."

واوضح: ان" الحكومة الاتحادية لديها نموذج عالي وعالمي في الأداء.. وتوجيهات محمد بن راشد الدائمة صنعت نموذجاً يُحتذى به دولياً في الأداء الحكومي."