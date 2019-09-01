مجلس الوزراء يشكل لجنة برئاسة منصور بن زايد لتنفيذ رسالة الموسم الجديد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو ، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ، رئيس مجلس الوزراء ، حاكم دبي " رعاه الله " تشكيل لجنة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ماجاء في رسالة الموسم الجديد.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: " ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي ..أقررنا خلال تشكيل لجنة برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد لمتابعة تطبيق وتنفيذ ما جاء في "رسالة الموسم الجديد" من رسائل وتوجيهات ووعود للمواطنين. ثقتي بالشيخ منصور لا حدود لها وهو خريج مدرسة زايد التي رسخت خدمة الوطن والمواطنين ".

كما وجهنا المجلس الوطني للإعلام بضبط وسائل التواصل الاجتماعي ووضع معايير عالية لمن يدافع عن الوطن في وسائل التواصل تخاطب العقول وتكسب العقول وتعزز من رصيد دولة الإمارات عربيا ودوليا .. وخصصنا الجلسة القادمة للمجلس لمناقشة موضوع التوطين .. وهو الموضوع الأهم في موسم عملنا القادم .

ووجهنا ايضا مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة كافة وسائل البث المباشر ووسائل التواصل والتأكد من تجاوب كافة الجهات الاتحادية مع استفسارات ومطالب المواطنين .

الرسالة التي بعثناها وصلت.. والأفعال أهم من الأقوال .. وسنتابع مع وعدنا به .. وأجدد ثقتي في كافة الوزراء والقادة لتحمل مسئولياتهم أمام شعبنا.. وأقول للجميع أحلامنا في السماء .. ولكن أرجلنا على الأرض .. ولدينا استيعاب للتحديات العملية والواقعية في كافة قطاعاتنا الحيوية والمجتمعية