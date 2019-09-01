سكين بـ50 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

زخرت الدورة الـ 17 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2019 بالعديد من المعروضات التي صممت خصيصاً لمحترفي وهواة الصيد ومحبي اقتناء القطع الفريدة.

وفي هذا الشأن لفتت أنظار زوار الحدث سكين يدوي تبلغ قيمته 50 ألف درهم يتميز بدقة الصنع وجمال المنظر، ومرصع بالأحجار الكريمة النادرة والذهب.

وتستغرق عملية صنع السكين - الذي لا يوجد في العالم منه إلا قطعة واحدة - نحو ثمانية أشهر وهو من نوع «وليم هنري» الأمريكية وذلك حسب شركة تمرين الإماراتية وكيل سكاكين الشركة الأمريكية في الدولة.

وقال محمد الأميري المدير التنفيذي لشركة تمرين الإماراتية إن ما يميز هذا السكين أنه يمر بـ800 خطوة خلال مراحل التصنيع بينما يتم تصنيع نصل السكين في اليابان من قبل أحد أشهر مصنعي السيوف «الساموراي».

وأضاف: «نقشت على السكين زخارف بالرسم الياباني المعرف باسم «إيماكي» مطعمة بالذهب والأحجار الكريمة إذ تصل دقة التصنيع إلى أقل من عشر سمك شعر الإنسان».

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