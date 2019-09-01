توعية سائقي الأجرة في العين ببرنامج النقاط المرورية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي، ورشة تعريفية بلغة الأوردو لنشر ثقافة النقاط المرورية لسائقي الأجرة لشركة تواصل للمواصلات بمنطقة العين.

وتأتي الورشة ضمن جهود تطوير منظومة السلامة المرورية في إمارة أبوظبي، من خلال تعزيز مستوياتها ووضع ضوابط تثقيفية، بهدف تصحيح سلوكيات السائقين المخالفين على الطرق وتعريفهم ببرنامج النقاط المرورية والمواد المتعلقة بالبرنامج وكيفية التعامل مع النقاط السوداء. واستعرض النقيب حمدان علي النعيمي مدير فرع برنامج النقاط المرورية من قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة منطقة العين أهمية توعية السائقين بالتزام القيادة الآمنة، لضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطريق عموماً.