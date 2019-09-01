هزاع المنصوري جاهز للانطلاق إلى الفضاء

المصدر: موسكو ــ فهيم الصوراني

أنهى طاقم البعثة الجديدة إلى محطة الفضاء الدولية، والذي يضم في صفوفه هزاع المنصوري- أول رائد فضاء إماراتي- أمس اجتياز الامتحانات والتدريبات، التي تؤكد جهوزيتهم التامة للانطلاق إلى الفضاء.

وقال قائد البعثة، رائد الفضاء الروسي أوليغ سمريبوتشكي، إن الاختبارات، التي أجريت بمركز إعداد وتدريب رواد الفضاء في «مدينة النجوم» (60 كم جنوب موسكو)، تضمنت محاكاة العمل على الجزء الروسي من المحطة، إضافة إلى آلية إجراء التجارب العلمية المقررة كذلك ضمن برنامج الرحلة.

جدارة

وأوضح أنه لم تكن لدى لجنة الفحص أية ملاحظات على أداء فريق البعثة، وأن رواد الفضاء أظهروا جدارة خلال التدريبات والفحوص، ومستوى عالياً من الحرفية في مهارات الرقابة والمساعدة المتبادلة بين أعضاء الفريق.

وتتميز الرحلة الفضائية المقبلة بأنها تضم أول رائد فضاء إماراتي- هزاع المنصوري، الذي تمكن من تجاوز مراحل الإعداد الأساسية في مدينة النجوم، والتي تضمنت 90 دورة تدريبية مكثفة، شملت نحو 1500 ساعة تدريبية.

جولة مصورة

وسيشارك المنصوري على مركبة الفضاء «سيوز ــ إم إس 15» بإجراء 16 تجربة علمية مختلفة، بما فيها دراسة تأثير حالة انعدام الوزن على زراعة التمور، إلى جانب إجراء جولة مصورة بالفيديو على المحطة الفضائية، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها البث من خلال المركبة الفضائية باللغة العربية.

وإلى جانب المنصوري تشارك أيضاً رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا ماير، وهي الرحلة الأولى لها إلى الفضاء، إضافة إلى قائد الرحلة، رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكي.

أما فريق الاحتياط فيتضمن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، والأمريكي توماس مارشبيرن، وقد حدد تاريخ 25 سبتمبر الجاري موعداً لإطلاق المركبة الفضائية، وسيمضي رواد الفضاء من روسيا والولايات المتحدة 187 يوماً في الفضاء الخارجي، في حين سيعود المنصوري إلى الأرض في 3 أكتوبر المقبل، برفقة رواد الفضاء الموجودين على محطة الفضاء الدولية، وهم الروسي ألكسي أوفتشينني والأمريكي نايك هيغ.