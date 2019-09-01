وزير روسي يتعرف على إمكانات مركز F3R للطيور

المصدر: دبي- البيان

استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ديمتري كوبيكلين وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له خلال زيارته الاطلاعية لمركز F3R الوطني للطيور والتدريب في إمارة دبي.

وحضر الجولة من الجانب الإماراتي فاطمة محمد توكل، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مسؤولي وزارة التغير المناخي، وقدم مدير مركز F3R راشد سعيد سلطان الكندي تعريفاً للحضور بأهم أقسام المركز المختص بتدريب وتأهيل الصقور وإعدادها للتكاثر، حيث ينقسم المركز إلى أقسام عدة، يخصص بعضها للصقور الذكور وللإناث وأخرى للتزاوج، ويضم صقوراً من نوع «الجير» و«الحر» و«الشاهين»، والتي يتم جلبها وهي بعمر 50-60 يوماً من مراكز إكثار في بريطانيا وإسبانيا، لتتم تربيتها على مراحل متعددة باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية، والتي تتضمن غرفة عمليات إلكترونية للتحكم بالأقفاص والإضاءة والحرارة.

وبعد التعرف على المرافق والإمكانات المتوفرة لدى المركز أبدى الوفد الضيف اهتمامه بنقل التجربة الإماراتية المتقدمة في هذا المضمار إلى جمهورية روسيا الاتحادية وإنشاء مركز مشابه فيها والتعرف على التقنيات المتقدمة في مجال إنجاب الطيور، والاطلاع على نوعية الطيور النادرة، التي سيتم نقلها لمركز موراس القرغيزي للصقور، بهدف المحافظة على السلالة وزيادة الإنتاج، وتم مناقشة نقل طيور للمركز الدولي لعلوم الطيور «كامتشاتكا»، وهو ما سيسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير وتكاثر أنواع الطيور النادرة، وسيسمح بحماية الطيور المهددة بالانقراض.