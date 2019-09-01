خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات تهنئة بالسنة الهجرية الجديدة

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

إلى ذلك، بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور مهاتير بن محمد، رئيس وزراء ماليزيا، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

وبعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى سورونباي جانبيكوف، رئيس جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس سورونباي جانبيكوف. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى محمد غالي أبولغازيف، رئيس الوزراء في جمهورية قيرغيزستان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.