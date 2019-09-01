31 ألف زيارة رقابية وتفتيشية على أسواق أبوظبي بالربع الثاني

المصدر: أبوظبي - وام

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الجاري 31 ألفاً و325 زيارة رقابة وتفتيش على المنشآت التجارية في الأسواق ومنافذ البيع في مدن ومناطق إمارة أبوظبي الثلاث تم خلالها مصادرة 9,148 سلعة مقلدة ومغشوشة.

جاء ذلك في تقرير الربع الثاني من العام الجاري بشأن حركة نشاط الحماية التجارية والصادر عن إدارة الحماية التجارية في مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، والذي يرصد جهودها للحد من الممارسات غير المشروعة للأعمال التجارية، بما يضمن حفظ حقوق المستهلكين وحماية الملكية الفكرية.

وأشار التقرير إلى أن زيارات التفتيش والرقابة التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام الجاري توزعت بواقع 15,126 زيارة في مدينة أبوظبي و10,860 زيارة في مدينة العين و5,339 زيارة في منطقة الظفرة.

جهود

وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن زيارات الرقابة والتفتيش تأتي في إطار مضاعفة العمل وجهود الدائرة، من أجل حماية المستهلك ورصد جميع المخالفات للوائح وشروط مزاولة النشاط التجاري، انطلاقاً من حرصها على تعزيز البيئة التجارية ومناخ الأعمال في إمارة أبوظبي ودعم ممارسة الأعمال التجارية في بيئة تسودها التنافسية والاستدامة.

تراجع

ووفقاً لتقرير نشاط إدارة الحماية التجارية للربع الثاني 2019، فقد بلغ عدد السلع المقلدة والمغشوشة المصادرة التي تمت على مستوى إمارة أبوظبي 9,148 سلعة من قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والملابس والأكسسوارات ومستحضرات التجميل منها 3,234 قطعة في مدينة أبوظبي و5,914 قطعة في مدينة العين مقارنة مع 9,294 قطعة مقلدة ومغشوشة في الربع الثاني من العام الماضي.

ويعد تراجع أعداد المواد المصادرة بمثابة مؤشر قوي على نجاح جهود الدائرة في الحد من ظاهرة المتاجرة بالسلع المقلدة والمغشوشة للعلامات التجارية، انطلاقاً من التزامها المستمر بحفظ حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية المستهلكين من الغش والتدليس.

تقرير

ولفت تقرير اقتصادية أبوظبي إلى أن إجمالي الحملات التفتيشية على المحلات والمتاجر ومختلف المنشآت التجارية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 230 حملة في كل من أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة منها 99 حملة في أبوظبي و92 حملة في مدينة العين و39 حملة في منطقة الظفرة.

مخالفات

ونوه التقرير بأن عدد المخالفات المحررة ضد المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي انخفضت خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 291 مخالفة، بعد أن سجلت 1457 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أنه تم تسجيل 248 مخالفة في مدينة أبوظبي و32 مخالفة في مدينة العين و11 مخالفة في منطقة الظفرة.

نتائج

وأوضح البلوشي أن الانخفاض الملحوظ في عدد المخالفات المحررة في الربع الثاني من عام 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 بنسبة 400%، تقريباً يعكس النتائج الإيجابية لجهود الدائرة في محاربة الغش التجاري ومساعيها الدائمة لمنع حدوث هذه الظاهرة السلبية، والحفاظ على مكانة الإمارة بيئة جاذبة للاستثمار والأعمال التجارية، مؤكداً حرص الدائرة على رفع مستويات الحماية التجارية في إمارة أبوظبي لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وسجل التقرير ورود عدد من الشكاوى من جانب المستهلكين ضد المنشآت التجارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبلغ إجمالي هذه الشكاوى 1,486 شكوى توزعت على 1,022 شكوى في مدينة أبوظبي و462 شكوى في مدينة العين وشكويين فقط في منطقة الظفرة.

وأوضح أن عدد الإنذارات التي تم توجيهها إلى المنشآت المخالفة للوائح واشتراطات ممارسة الأنشطة التجاري في إمارة أبوظبي بلغت 972 إنذاراً توزعت على 499 إنذاراً في منطقة أبوظبي و429 إنذاراً في العين و44 إنذاراً في منطقة العين.

حرص

من جانبه ذكر محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال أن الزيارات والحملات التفتيشية والرقابية التي نفذتها الدائرة في الربع الثاني من العام الجاري أسفرت عن إغلاق 34 منشأة تجارية، وذلك لقيامها بممارسة بعض الأنشطة التجارية من غير ترخيص منها 25 منشأة في مدينة أبوظبي و9 منشآت في مدينة العين، مشيراً إلى أن ذلك يعكس حرص الدائرة على تطبيق قوانين ممارسة الأعمال في الإمارة وإلزام المنشآت بتطبيق القوانين واللوائح والاشتراطات المحددة لممارسة نشاطها التجاري.