«المرأة الإماراتية بعيون الجاليات» بمركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية

المصدر: دبي - وام

نظم قسم التواصل الحضاري في مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية التابع لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعالية المرأة الإماراتية بعيون الجاليات تقديراً لدور المرأة الإماراتية، وأكد المركز دور المرأة في جميع المجالات وإنجازاتها.

ونظم المركز هذه الفعالية للتعرف عن قرب على رؤى تلك الجاليات لمسيرة المرأة الإماراتية عبر استضافة نحو 14 من النساء الرائدات في عالم الأعمال.

من جانبها قالت روية خليفة الكتبي رئيس قسم التواصل الحضاري بالمركز إن فعالية المرأة الإماراتية بعيون الجاليات حدث مكننا من التعرف عن قرب على أدوار المرأة الإماراتية التي يحتفى بها من قبل جميع المؤسسات الحكومية بالدولة تقديراً وتثميناً لجهودها في مسيرة النهضة من خلال عيون وتفكير الجاليات.