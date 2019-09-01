مغرّدون: رسالة صارمة وشفافة ووصفة نجاح

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

تفاعل مغرّدون مع رسالة الموسم الجديد التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس وأطلقوا وسم # رسائل_محمد_بن_راشد_ الستة، حيث شهد تفاعلاً كبيراً محلياً وخليجياً وعربياً، وتصدر الوسم تريند الإمارات في وقت قياسي بمشاهدات تجاوزت المليون.

ووصف المغردون الرسالة التي تضمنت رسائل مهمة وصارمة ووضعت النقاط على حروف العديد من القضايا التي ستكون ذات أولوية خلال الموسم الجديد، ورحبوا بمضمونها الذي وصفوه بأنه نتاج متابعة القائد لكافة التفاصيل التي تهمّ حياة الناس، وبأنها وصفة لنجاح جديد، مستدلين على ذلك بالمضامين المختلفة التي بدأت بالتوجيه للعمل الجاد والمحافظة على مكتسبات الدولة والتشديد على ملف التوطين والتفاؤل بالقادم، مؤكدين في الوقت ذاته أن رسالة سموه هي خارطة طريق نحو المستقبل.

ووصف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان #رسائل_محمد_بن_راشد_الستة، رعاه الله، بأنها تحوي مفاهيم وقواعد هي في الأساس خارطة طريق لشرائح المجتمع كافة، لنحرص على تطبيقها والأخذ بما جاء بها.

#رسائل_الموسم فيها من النصائح والإرشادات إلى جانب البشائر والأمل بالمستقبل المشرق لبلادنا.

ودون مغرد: «رسائل توجيه وتوعية وتحذير لم تخل من التفاؤل.. للمسؤول والوزير، للمغرد وسمعة الإمارات ..ملف التوطين ..الوضع الاقتصادي الحكومة وخدمة الناس .. نحن دولة تملك الشجاعة لتواجه الحقائق وتراجع الحسابات وتعدل الاستراتيجيات بشكل مستمر للانطلاق بأقصى سرعة».

وكتب أحد المغردين «#رسائل_محمد_بن_راشد_الستة خارطة طريق واضحة المعالم لكل مسؤول وموظف في القطاع العام والخاص، وهذه الرسائل الست عبارة عن دروس في فن القيادة وتحقيق السعادة لكل من يعيش على ربوع دولتنا الغالية».

وأضاف أحد المغردين: «رسائل مهمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن عبث وسائل التواصل الاجتماعي وعن التوطين وعن البث المباشر والقادم أجمل إن شاء الله تفاءلوا بالخير».

وقال المغردون إنها «ست رسائـل مختصـرة .. لكنها غنية بالحكمة فكل كلمـة فيها تحتوي دروساً بليغـة.. افتتح بها صاحب الشيخ محمد بن راشد عام إنجاز جديد».

وذكر المغردون أن الرسالة تتصف بالشفافية والواقعية وتقدم علاجاً للعديد من الظواهر، وتشدّ عزم الكثيرين على العمل الجاد لأنه لا خيار أمامهم سوى العمل فهم يعملون مع قائد ملهم لا يعترف بالمستحيل. وفي هذا السياق قال مغرد: «الزعيم الحكيم محمد بن راشد» ورسالة تصلح للجميع في كل مكان وزمان، اقرأ الرسالة بتمعّن وتعلم من باني نهضة دبي.. العمل الأمل الحفاظ على القيم شخصياً أعتبرها درساً مفتوحاً للجميع، وشخصياً نهلت منها دروساً وعبراً، شكراً لأنك بيننا»، وكتب آخر: «رسالة شديدة اللهجة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد إلى كل عابث نصّب نفسه قيماً على السياسة الخارجية بقوله لن نسمح أن يعبث مجموعة من المغردين بإرث زايد، ولدينا وزارة خارجية معنية بملفاتنا الخارجية، وسمعة الإمارات ليست مشاعاً لكل من يريد زيادة عدد المتابعين»، وغرّد أحدهم قائلاً: «اللهم لك الحمد على نعمة قادتي ودولتي، هذه الرسالة العظيمة الفاصلة لعمري وجدت فيها ما يفرح القلب ويطمئن العقل ويريح الضمير، واقتطفت منها ثمرتين (العمل الميداني، والكف عن التنظير)».

وكتب أحدهم: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحكمته وإدراكه يوجه رسالة الموسم الجديد لأبناء الإمارات.. في الفقرة الثانية يحذر المغردين الإماراتيين من أخذ دور وزارة الخارجية، والكلام نفسه ينطبق على كل المغردين الخليجيين»، وعلق أحدهم: «رسالة تغمرنا فرحاً، رسالة تدل على كمية المسؤولية التي يعيشها اتجاه الوطن والمواطن، كما نراه كالعادة فهو قريب جداً منا ومن ما نعيش من أحداث وهموم وقلق.. لا حرمنا الله من وجودك ومن حكمتك ونصحك»، وفي السياق ذاته كتب أحد المغردين: «نعم لقد تعبنا من الانحطاط والإسفاف على وسائل التواصل الاجتماعي، تعبنا من الأفكار والسموم التي تبث، أتمنى لكل من يسمى نفسه مشهوراً على وسائل التواصل الاجتماعي أن يحفظ البند الثاني في رسالة واضحة».