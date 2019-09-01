انسحاب مرشح في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت لجنة إمارة أبوظبي عن انخفاض إجمالي عدد المسجلين في القوائم الأولية، لخوض غمار انتخابات المجلس الوطني 2019 إلى 134 مرشحاً ومرشحة وذلك بعد تسلمها طلب انسحاب مرشح.

وكانت لجنة أبوظبي، قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن إجمالي عدد الأسماء الواردة في كشوفات القوائم الأولي، بلغ 135 اسماً، منهم 86 مرشحاً و49 مرشحة. ومع قرار انسحاب أحد المرشحين، فإن عدد الرجال المسجلين للتنافس على المقاعد الاثنين المخصصة لهم في إمارة أبوظبي، قد انخفض إلى 85 مرشحاً.

دعاية

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بدء فترة الحملات الدعائية للمرشحين في 5 من سبتمبر المقبل، على أن يبدأ المرشحون ممارسة الدعاية الانتخابية فعلياً اعتباراً من الأحد الثامن من سبتمبر، حتى نهاية صلاة الجمعة يوم الرابع من أكتوبر المقبلين.