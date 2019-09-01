مركبات جديدة تنضم لأسطول «مدني دبي»

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام للدفاع المدني بدبي لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والعقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية، تسليم مراكز الإطفاء والإنقاذ سيارات جديدة، بحضور مديري الإدارات المعنية ومديري المراكز.

وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ خطط واستراتيجيات الدفاع المدني بدبي، وتحديث أسطول مركباته وآليات قطاع الإطفاء والإنقاذ، للمحافظة على كفاءة الأداء في خدماته التخصصية، وفي إطار تحقيق أفضل زمن معياري للاستجابة في حوادث الحريق عالمياً، حيث تم تجهيز عدد من السيارات كمقدمة حوادث في الورشة الفنية، وزوّدت بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة والمتطورة، فيما تمثل بقية المركبات إضافة فعلية لعمليات المسح الميداني.

وأكد العقيد خبير علي حسن المطوع، أن الدفاع المدني بدبي يعمل وفق سياسة متسقة على زيادة أسطوله من المركبات والسيارات والآليات التخصصية، بما يحقق رؤيتنا في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.