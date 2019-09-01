شرطة رأس الخيمة تتسلّم 6 مركبات مصفّحة لإدارة المهام الخاصة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة 6 سيارات مصفحة سيتم تخصيصها لإدارة المهام الخاصة مقدمة من هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكيز» في إطار التعاون القائم بين الطرفين.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة بهذه الخطوة التي يقف وراءها الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكيز»، مبيناً أن هذه المبادرة تجسد روح التعاون والدعم المتواصل من قبل مختلف المؤسسات الوطنية والشركات العاملة في الإمارة، والتي تلعب بذلك دوراً محورياً في تعزيز عمل رجال الشرطة وتنفيذ المهام الموكلة إليهم بحرفية عالية، وبما يحقق أعلى معايير الشعور بالأمن والأمان.

ولفت إلى أن هذه السيارات المصفحة تشكل إضافة نوعية جديدة إلى آليات شرطة رأس الخيمة التي تسعى دوماً إلى تطوير خدماتها بما يلبي تطلعات وزارة الداخلية، ويحقق أهدافها ورؤيتها وبما يصل إلى أقصى درجات رضا المتعاملين، ويسهم في دعم الاستثمار الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن والاستقرار.

وأوضح أن السيارات المصفحة تتناسب مع طبيعة عمل إدارة المهام الخاصة التي يسهر منتسبوها على أمن وراحة أفراد المجتمع، ويقدمون كافة أشكال الدعم لنظرائهم في مختلف إدارات وأقسام شرطة رأس الخيمة، حيث من الممكن استخدامها في العمليات النوعية بعد الانتهاء من تجهيزها، تمهيداً لانضمامها لأسطول آليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وأكد أن مثل هذا التعاون يصب في بوتقة الصالح العام وخدمة المواطنين والمقيمين والسهر على أمنهم وراحتهم وسلامة ممتلكاتهم، ويعكس الصورة الحقيقية التي يجب أن تكون عليها العلاقة القائمة بين القيادات الشرطية في الدولة من جهة ومختلف المؤسسات والشركات العاملة من جهة أخرى.