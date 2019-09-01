اختتام دورة «المفتشين الوطنيين» بـ«أمن المطارات»

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد حامد السيد الهاشمي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة في شرطة دبي، اختتام دورة «المفتشين الوطنيين» التي عقدت بمركز دبي لأمن الطيران المدني المركز الإقليمي المعتمد في الشرق الأوسط من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، بمشاركة 20 منتسباً من مرتب الإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، وموظفي مؤسسة مطارات دبي، واستمرت لمدة 5 أيام.

وقال العقيد حامد الهاشمي إن مركز دبي لأمن الطيران المدني يعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة الموظفين العاملين في قطاع أمن الطيران المدني، وذلك ضمن خطط التدريب المتنوعة، والتي تتمثل في خطة التدريب الداخلية، وخطة التدريب المعتمدة من الإدارة العامة للتدريب، والدورات التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، ومنها الدورات التأسيسية والمتقدمة والتي تمثل الحقائب التدريبية والمواد المعتمدة من المنظمة.

وأضاف أن الأداء الذي يحقق الأهداف لا يتأتى إلا عن طريق تكامل عدة عوامل، ومن أهمها التدريب، وهو ما تضعه شرطة دبي ضمن أولوياتها.