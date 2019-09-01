300 متطوع يسجلون في مبادرة «الشرطي جارك» بدبي

المصدر: دبي - البيان

كشف المقدم عارف علي بيشوه نائب مدير إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، عن تسجيل 300 متطوع من موظفي شرطة دبي في مبادرة «الشرطي جارك»، حرصاً على المساهمة في بناء مجتمع أكثر أمناً، ونشر الوعي الفكري بين كافة المواطنين والمقيمين بصورة عامة، وحثهم وتشجيعهم على التواصل مع الشرطة، وبناء علاقات مجتمعية إيجابية من خلال العمل الاجتماعي الهادف، وترسيخ قيم التعاون والتلاحم، ونشر الثقافة الأمنية والتواصل مع قاطني «الفرجان» والشعبيات وسماع مشكلاتهم والعمل على حلها وتدارك المشكلات الواقعة بين القاطنين للحيلولة دون تفاقمها وإيجاد الحلول الودية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد للتنسيق حول مبادرات الشرطة المجتمعية، بحضور المقدم محمد سالم المهيري رئيس قسم السمعة والتوثيق الإعلامي في إدارة الإعلام الأمني، وعدد من الضباط.

وقال المقدم عارف علي بيشوه، إن مبادرة «الشرطي جارك»، إحدى المبادرات الـ 17 للشرطة المجتمعية الهادفة إلى تطوّع موظفي شرطة دبي ليكونوا حلقة وصل بين المواطنين والمقيمين في الأحياء السكنية، والقيادة العامة لشرطة دبي لرصد المشكلات والعمل على حلها بحرفية وسرعة.

وأضاف أنه بفضل المتابعة المباشرة للواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وبإشراف من العميد جمال الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قطعت المبادرة شوطاً كبيراً منذ انطلاقها.

وتابع المقدم عارف علي بيشوه، إن المبادرة أسهمت في معالجة الظواهر السلبية والجنائية في المجتمع وخفض عدد البلاغات الجنائية، ووثقت العلاقة بين شرطة دبي والأفراد من خلال التواصل والتعاون والعمل معاً لبناء مجتمع أكثر أمناً. وأوضح أنه تم اختيار المتطوعين بناء على عدة معايير أبرزها إجادة عدة لغات، والتمتع بمهارات التواصل والإقناع، والقدرة على حل المشكلات، لاسيما أن كل متطوع عليه التواصل مع جيرانه بـ«الفريج» والتعرف عليهم، وتعريفهم بأهداف «الشرطي جارك»، والتواصل معهم باستمرار لسماع مشكلاتهم واقتراحاتهم والعمل على حل الخلافات التي قد تقع بين الجيران ودياً.