وفد تايلاندي يشيد بتطور العمل في «الشؤون القانونية لحكومة دبي»

المصدر: دبي- البيان

استقبل الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وفداً تايلاندياً رفيع المستوى برئاسة جاروفان هينجتر أكول، أمين عام مكتب مجلس الدولة في مملكة تايلاند، يرافقها عدد من المستشارين القانونيين، وكذلك ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية بمملكة تايلاند، بحضور سميثي جيفامونجكول، قنصل مملكة تايلاند في دبي.

وأشاد الدكتور بالهول العلاقات الثنائية، التي تربط بين البلدين، مؤكداً أهمية الزيارة التي تأتي امتداداً للتعاون والتنسيق القائم بين الجانبين، بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على آخر المستجدات والتطورات في مجال تطوير العمل القانوني الحكومي بإمارة دبي، التي تشهد مسيرة تنموية شاملة في كل المجالات.

من جهتها ثمنت أمين عام مكتب مجلس الدولة التايلاندي المستوى المتميز، الذي تعتمد عليه منظومة العمل بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، لاسيما ما يتعلق بالتسوية الودية للمنازعات الحكومية، بما يجسد حرص الدائرة على تطبيق أفضل الممارسات في العمل القانوني الحكومي، إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات الذكية في تقديم الخدمات القانونية الحكومية.

وفي ختام الزيارة تبادل الجانبان الهدايا التذكارية، وأكدا ضرورة استمرارية عقد اللقاءات المشتركة التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الارتقاء بالخدمات القانونية والقضائية، وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة.