«يوروتير2019» يدعم جهود استدامة قطاع الثروة الحيوانية والأمن الغذائي

المصدر: أبوظبي- وام

تعكس استضافة الدولة لمعرض «يوروتير» في نسخته الأولى بمنطقة الشرق الأوسط، التي تقام في أبوظبي غداً برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية- جهودها لتحقيق الاستدامة لقطاع الثروة الحيوانية، الذي يشكل مدخلاً رئيسياً لتعزيز الأمن الغذائي.

ويشكل إقامة معرض «يوروتير الشرق الأوسط 2019» في أبوظبي حدثاً فريداً في تاريخ هذا المعرض العالمي لكونها المرة الأولى، التي يعقد خارج أوروبا حيث تم الإعلان شهر نوفمبر من العام الماضي عن استضافة الدولة للحدث.

وتأتي استضافة أبوظبي لهذا المعرض العالمي ضمن جهودها بالتعاون مع مركز أبوظبي الوطني للمعارض الهادفة لمواكبة النمو الكبير، الذي تشهده سياحة المعارض والأعمال في الدولة والارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية والأمن الحيوي في إمارة أبوظبي والمنطقة وتعزيز الأمن الغذائي وفرص الاستثمار في هذا القطاع مع الحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية.

ثروة

ووفقاً لإحصاءات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تمتلك الإمارة نحو 3.6 ملايين رأس من الثروة الحيوانية بالإضافة إلى نحو 24189 حيازة للمربين و26 عيادة ومستشفى تقدم خدمات طبية وبيطرية متكاملة إلى جانب وجود مزارع تجارية متخصصة بالإنتاج الحيواني ومصانع مخصصة في الصناعات الغذائية التحويلية وإعادة التصدير، ما يشجع على الاستثمار في هذا القطاع في ظل ازدهار سياحة الأعمال في دولة الإمارات مظلة تشريعية متطورة تحفز على الاستثمار ونمو الأعمال.

ويعد «يوروتير» الذي أطلق من جانب الجمعية الزراعية الألمانية في عام 1993 في هانوفر الحدث الرائد والأكبر من نوعه على مستوى العالم للإنتاج الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية.

ويسهم المعرض في تحسين وسائل الإنتاج وتشجيع العاملين في مجال الإنتاج الحيواني على تبني تقنيات أكثر قدرة على تعزيز الإنتاجية وزيادة كفاءة عمليات التصنيع والتوريد إلى جانب دوره المهم كونه حلقة وصل فاعلة في بناء شراكات واسعة بين دول العالم في مجال الاستثمار الزراعي وتبادل الخبرات والمعرفة بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية للتغلب على أهم التحديات، التي تواجه تنمية قطاع الثروة الحيوانية.

وقال راشد محمد المنصوري رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن «يوروتير الشرق الأوسط» يشكل منصة عالمية رائدة لدعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيزه ونحن نفخر كون أبوظبي أول مدينة تستقطب هذا المعرض المتخصص خارج أوروبا.

وأوضح أن عوائد استضافة هذا المعرض كبيرة وعديدة، حيث يسهم في تعزيز منظومة الأمن الحيوي لقطاع الثروة الحيوانية وتعظيم الاستفادة من هذا القطاع، الذي يشكل أحد روافد تحقيق الأمن الغذائي في الدولة والعالم.

خبرات

وأضاف أن «يوروتير الشرق الأوسط»يوفر كذلك منصة لتبادل المعرفة والخبرات بين مربي الثروة الحيوانية من داخل الدولة وخارجها، ويعمل على استقطاب أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الإنتاج الحيواني إلى المنطقة، وهو ما يسهم في تعظيم كفاءة في الإنتاج الحيواني ولتلبية توقعات النمو في المنطقة.

وسيشكل المعرض- الذي تستضاف فيه المملكة العربية السعودية الشقيقة كضيف شرف- تجمعاً فريداً من نوعه لمربي الثروة الحيوانية ويعد أحد أبرز المعارض الدولية التي تعنى بإثراء المعرفة وبناء قدرات مربي الثروة الحيوانية والارتقاء بخبراتهم وتمكينهم بأفضل الممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال لتعزيز قطاع الثروة الحيوانية والنهوض بعمليات التربية وتحسين الإنتاج.

5000

من المتوقع أن يشهد المعرض الذي سيستمر حتى الرابع من سبتمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض توافد نحو 5 آلاف من أصحاب الثروة الحيوانية من كل دول المنطقة إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين والباحثين من الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث المحلية والعالمية.