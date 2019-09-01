جمعية عجمان التعاونية للصيادين تناقش مستجدات سوق السمك في مصفوت

المصدر: عجمان- وام

عقد مجلس إدارة جمعية عجمان التعاونية للصيادين اجتماعاً برئاسة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس المجلس وحضور الأعضاء، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي.

وأعرب الغملاسي خلال الاجتماع عن امتنانه للجهود المبذولة لتنمية وتطوير خدمات الجمعية، مؤكداً ضرورة تلبية توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتحقيق رؤية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولــي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بوضع خطة عمل تطويرية شاملة للجمعية، تستهدف تحسين الخدمات التي تقدمها للجمهور بهدف رفع مستوى الرضا من قبلهم بما يتماشى مع رؤية عجمان 2021.

اطلاعوناقش المجلس الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، واطلع على محضر الاجتماع السابق واعتمده إلى جانب مستجدات العمل في سوق سمك مصفوت.

وأكد ضرورة تلبية حاجة الجمهور إلى تكييف سوق عجمان ومصفوت للأسماك، ووجه بإجراء مزاد علني في أقرب وقت تمهيداً لافتتاح السوق.