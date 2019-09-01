مؤسسة الإمارات للمواصلات تكرّم شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كرمت مؤسسة الإمارات للمواصلات، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، في ختام أسبوع المواصلات المدرسية، بمدرسة خليفة أ، وذلك تقديراً لجهودها في تعزيز المسيرة الأمنية والشرطية في الدولة.ويأتي التكريم في إطار تعاون المؤسسة مع الشركاء الاستراتيجيين على مستوى إمارة أبوظبي خلال العام الدراسي المنصرم 2018 ـ 2019.

وسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، درع التكريم للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مديرية المرور والدوريات، ومديرية الطوارئ والسلامة العامة، ومديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية، وإدارة الشرطة المجتمعية، بقطاع أمن المجتمع. حضر حفل التكريم معالي جميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام.