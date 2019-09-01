23 سبتمبر بداية فصل الخريف

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي خاصة أثناء الليل وفي النصف الثاني من شهر سبتمبر، حيث يعد سبتمبر الشهر الأخير من شهور الصيف، ويبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن تأثير منخفض الهند الموسمي يضعف تدريجياً مع استمرار تعرض البلاد أحياناً لموجات حارة وجافة نتيجة لتكون منخفضات حرارية صحراوية وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، لكن بمعدل تكرار أقل مقارنة بالشهرين السابقين.

وتظل المناطق الشرقية من الدولة وخاصة الجبلية منها، تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، مما يجعل الفرصة مهيأة لتكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وخلال سبتمبر تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحول إلى شمالية غربية فترة الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر /‏‏ البحر، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلا خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية‪ 49 %‪ ‬ونتيجة لذلك تتهيأ الفرصة لتكون الضباب أو الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة في ساعات آخر الليل والصباح الباكر

وتشير الإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال شهر سبتمبر يتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة العظمى ما بين و38 و41 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 26 و28 درجة مئوية.

وسجلت أعلى درجة حرارة ‪51.1‬ درجة مئوية في مخيرز سنة 2016 وأقل درجة حرارة على جبل جيس سنة 2015 والتي بلغت ‪16.5‬ درجة مئوية

الطقس

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ورطب ليل وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة.