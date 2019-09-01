56 إنذاراً للكرفانات في المواقع الإنشائية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المقاوليــن والاستشاريين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة والالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة الخاصــة بالكرفانات في المواقع الإنشائية، جاء ذلك خلال الحملة التفتيشية التي قامت بها البلدية واستمرت 5 أيام بالعديد من المناطق الواقعة في جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم ومدينــة خليفـة ومدينة شخبوط ومدينة محمد بن زايد وشاطئ الراحـة، واستهدفت المواقـع الإنشائية قيد البناء والإنشاء للتأكد من مدى مطابقة الكرفانات للاشتراطات والمعايير المعمول بها في الإمارة.

وشملت الحملة تفتيش 75 موقعاً إنشائياً ورصد العديد من المخالفات وحررت البلدية 4 مخالفات بحق المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى توجيه 56 إنذاراً، وعدداً من الملاحظات.