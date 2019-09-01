ختام ناجح لمعسكر راشد الصيفي 2019

المصدر: دبي- البيان

اختتمت بنجاح فعاليات معسكر راشد الصيفي 2019، بعدما جرى تمديد الأنشطة التعليمية والترفيهية حتى 28 أغسطس الفائت. وشارك أكثر من 100 طالب من مختلف الفئات العمرية في المعسكر السنوي في مقر نادي الهوايات بدبي.

وانعقدت نسخة هذا العام من معسكر راشد الصيفي برعاية موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات، وكل من دبي للاستثمار والبداد العالمية وشركة صحارى للعلاقات العامة، وبمشاركة كل من هيئة الطرق والمواصلات- دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ومركز دبي للإحصاء.

وتقدم عارف بن علي العبار رئيس نادي الهوايات بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام، داعياً العلي القدير أن يمن عليهم بالخير وموفور الصحة.

تمديد

وأضاف العبار: «لقد ارتأينا تمديد فترة معسكر راشد الصيفي لهذا العام لفتح المجال أمام الطلبة، الذين تغيبوا عن الفترة الأولى للاستفادة من مختلف الفعاليات القيمة والشيقة، والتي تعود عليهم بالمنفعة العقلية والجسدية الكبيرة». وتابع: «لقد رأينا كذلك رغبة من قبل الطلبة المشاركين خلال الفترة الأولى وذويهم بتمديد فترة المعسكر بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لما وجدوه من فوائد عديدة من التنوع المقدم في أنشطة وفعاليات معسكر هذا العام».

تفاعل

ونوه العبار بأن «التفاعل الذي أبداه الطلبة المشاركون كافة يعكس حجم النجاح الذي حققه المعسكر في الوصول إلى أهدافه المنسجمة مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وشيوخنا الكرام، حفظهم الله ورعاهم، في غرز مبادئ حب الوطن وبناء الشخصية المتعلمة السليمة، وبما يعود على المجتمع بالخير وبناء أجيال المستقبل».

من جهته قال محمد المعلّم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية- إقليم الإمارات: «يقوم مخيم راشد الصيفي بعمل رائع، فالمبادرة المجتمعية المسؤولة تساعد في إعداد جيل المستقبل من القادة الفاعلين في المجتمع. يعد تعلم المهارات المجتمعية والحياتية جزءاً مهماً من النمو لدى الشباب الإماراتي، ونحن فخورون بدعم نادي الهوايات في تنظيم المعسكر بنجاح على مر السنوات. وكونه جزءاً من برنامج عالمنا مستقبلنا، التابع لموانئ دبي العالمية، سنواصل العمل بطريقة مستدامة ومسؤولة لدعم شبابنا كما ندعم الأيتام وكبار المواطنين وكذلك المواطنات وأصحاب الهمم وغيرهم للمساعدة في بناء مستقبل أفضل للمجتمع الإماراتي».

وتضمنت فعاليات معسكر راشد الصيفي للعام 2019 أنشطة ثقافية كتحفيظ القرآن الكريم والتدريب على استخدام الكمبيوتر والإنترنت والآداب العامة والسلوكيات، وأنشطة رياضية كالتدريب على ركوب الخيل، والسباحة ورياضات الدفاع عن النفس، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية، كالرحلات العلمية والترفيهية، والألعاب الرياضية والترفيهية كركوب الدراجات وتنس طاولة والبيبي فوت، وكرة القدم والطائرة، والعديد من الدورات التوعوية والإرشادية.

كما يهدف المعسكر إلى القضاء على أوقت الفراغ التي يعيشها كثير من الشباب، خاصة أثناء العطلات المدرسية واستغلال ذلك، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، إضافة إلى التعارف وزيادة الألفة بين المشاركين في المعسكر، وذلك بتفاعلهم مع بعضهم البعض خلال فترة المعسكر.