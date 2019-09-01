تواصل منتدى موسكو العالمي بمشاركة الإمارات

المصدر: موسكو - وام

تتواصل في العاصمة الروسية فعاليات منتدى موسكو العالمي «مدينة العلم والتعليم» بنسخته الثالثة الذي انطلق في 29 أغسطس المنصرم ويختتم اليوم بمشاركة دولة الإمارات.

يقام المنتدى مع بداية العام الدراسي على أرض المعارض وسط موسكو، بمشاركة حوالي ألف متخصص من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويتضمن أكثر من 100 عرض و700 فعالية.

يعتبر المنتدى الذي يحمل اسم (مدينة العلم والتعليم) أكبر منصة اتصالات ومعرض لتقديم أحدث التطورات المبتكرة والأفكار والخبرة العملية - والتعرف على التقنيات التعليمية الحديثة والممارسات والاتجاهات المبتكرة وكذلك اختبار أحدث المعدات.

ويركز برنامج أعمال المنتدى على مساهمة كل مشارك فيه.